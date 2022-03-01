Запад не брезгует вооружать новых нацистов на Украине, которые поднимают те же знамена, что были у нацистской Германии, и они не побрезгуют вооружить и черта, если он будет против России. Об этом заявил замминистра иностранных дел Сирии Башар Джаафари, передает 1 марта РИА Новости

Михайлов о решении Путина по боевому дежурству: «Это отрезвит Запад» © Пресс-служба МО РФ / Пресс-служба МО РФ / Перейти в фотобанк

По словам сирийского политика, поддержка нацистов на Украине происходит в наши дни несмотря на то, что Запад вместе с Россией боролся против этой общей угрозы несколько десятилетий назад.

«Но если бы они были настоящими союзниками в той войне, то они бы не поддержали новых нацистов сегодня. Поэтому не стоит удивляться, и мы не исключаем, что завтра на Украину отправят террористов ИГ*», — добавил Джаафари.

Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

Народная милиция ДНР и ЛНР заявила о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.

* Деятельность организации запрещена на территории РФ