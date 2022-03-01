«Прошло 75 лет после победы над фашизмом. Спустя столько лет появились те, кто заявил о готовности поддержать новых нацистов на Украине, которые поднимают те же знамена, которые считались призраком Европы. Но они получили поддержку этих стран и поддержку спецслужб только потому, что они против России. Запад не побрезгует вооружить и черта против России, если это будет в их интересах», — сказал Джаафари.
По словам сирийского политика, поддержка нацистов на Украине происходит в наши дни несмотря на то, что Запад вместе с Россией боролся против этой общей угрозы несколько десятилетий назад.
«Но если бы они были настоящими союзниками в той войне, то они бы не поддержали новых нацистов сегодня. Поэтому не стоит удивляться, и мы не исключаем, что завтра на Украину отправят террористов ИГ*», — добавил Джаафари.
Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.
Народная милиция ДНР и ЛНР заявила о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.
* Деятельность организации запрещена на территории РФ