России необходимо участвовать в переговорах с Украиной, но договариваться ей предстоит не с украинцами, отметил в интервью Украина.ру политолог и историк Олег Неменский

Несмотря на попытку Запада представить переговоры как проявление слабости России, ей нужно в них участвовать, хотя Запад в информационной войне сможет обернуть это в свою пользу, считает политолог. Убийства иностранцев, Польша как база для ВВС Украины, Сталинград в Донбассе. Хроника событий на Украине на утро 1 марта

«Задача России — добиваться выполнения поставленных целей. А в переговорах так или иначе надо участвовать, раз та сторона проявляет в этом заинтересованность. Но возлагать на эти переговоры большие надежды явно не стоит. До тех пор, пока не будет очевидно уже состоявшееся ее тотальное поражение Украины, договариваться с ней не стоит», — указал Неменский.

Он подчеркнул, что, даже потерпев поражение, Украина будет уходить от каких-либо договоренностей, поэтому со временем нужно будет договариваться с западными покровителями Украины, а не с ней.

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Переговоры России и Украины 28 февраля длились пять часов. Глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что удалось «найти точки, по которым можно прогнозировать общие позиции». Представитель Офиса президента Украины Михаил Подоляк отметил «перспективы выхода на взаимоприемлемые решения». Стороны договорились продолжать переговоры.