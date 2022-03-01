Конфликт в Донбассе давно стал для украинских силовиков бесперебойным источником заработка, но погибать за него они не хотят, поэтому и оставляют территории. Об этом РИА Новостям 1 марта рассказала жительница Станицы Луганской, недавно без боя занятой силами Луганской народной республики

«Конечно, мы рады вам. Потому что мы сами русские, мы казаки. Мы родились в Советском Союзе, и никогда не видели разницы между нами и жителями Ростова, Белгорода. Граница всегда была условной, надеюсь, так будет и дальше», — сказала жительница Станицы Луганской Ольга о приходе Народной милиции ЛНР.

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«Называли нас "сепарами", могли очередью выстрелить под ноги. В общем, не скрывали, что мы им не нужны, а нужна только наша земля. Многих (украинских силовиков — ред.) набирали прямо с полей, они приезжали в тапочках, и не скрывали, что ехали пограбить. Я сама на почте видела, как один мужчина отправлял себе домой целый мешок потрепанных игрушек», — рассказала она.

Самым популярным способом заработка у ВСУшников, уточнила она, довольно долго был грабеж оставленных беженцами квартир, а позже силовикам существенно подняли жалование, и они стали приезжать не только грабить, но и просто «отдыхать».

«Их эта ситуация неопределенности вполне устраивала», — констатировала женщина.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.