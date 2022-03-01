«Они всегда так поступают. Это предлог, который они всегда используют. Когда они объявляют кого-то персоной нон грата, это бывает единственным объяснением», — заключил постпред России.
Он подчеркнул, что это решение говорит о неуважении США к своим обязательствам в рамках Устава ООН и соглашения с принимающей стороной.
Ранее он сообщил, что Штаты объявили 12 сотрудников постпредства персонами нон грата, обязав их покинуть страну до 7 марта.
В Москве неоднократно заявляли о систематических отказах в американских визах для сотрудников постпредства России при ООН. Как подчеркивал замглавы МИД Сергей Вершинин, это «кричащее нарушение» США взятых на себя четких обязательств перед Всемирной организацией, штаб-квартиру которой они у себя принимают.