США регулярно используют в качестве предлога для высылки дипломатов обвинения в разведдеятельности. Об этом 28 февраля заявил постпред России при ООН Василий Небензя, передает РИА Новости

Небензя: территории Украины под российским контролем не испытывают острых проблем © РИА Новости, Нэнси Сисель / Перейти в фотобанк

Он подчеркнул, что это решение говорит о неуважении США к своим обязательствам в рамках Устава ООН и соглашения с принимающей стороной.

Ранее он сообщил, что Штаты объявили 12 сотрудников постпредства персонами нон грата, обязав их покинуть страну до 7 марта.

В Москве неоднократно заявляли о систематических отказах в американских визах для сотрудников постпредства России при ООН. Как подчеркивал замглавы МИД Сергей Вершинин, это «кричащее нарушение» США взятых на себя четких обязательств перед Всемирной организацией, штаб-квартиру которой они у себя принимают.