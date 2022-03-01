«В свете гуманитарного кризиса на Украине WarnerMedia приостанавливает выход на экраны своего художественного фильма "Бэтмен" в России», — отмечается в заявлении.
Премьера «Бэтмена» ожидалась в России 2 марта. Главного героя картины играет Роберт Паттинсон, известный зрителям по роли вампира Эдварда в саге «Сумерки». В актерский состав картины также вошли Зои Кравиц, Пол Дано, Энди Серкис, Колин Фаррелл, Джеффри Райт и другие артисты.
Ранее стало известно, что в Москве отменили светскую премьеру нового «Бэтмена» режиссера Мэтта Ривза, которая должна была состояться в кинотеатре «Октябрь», однако причина не была названа.
Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.
Народная милиция ДНР и ЛНР заявила о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.