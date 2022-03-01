Компания Warner Bros. отменила выход фильма «Бэтмен» в кинотеатрах России за день до официальной премьеры из-за ситуации вокруг Украины. Об этом 28 февраля сообщило издание Deadline

Бэтмен — украинец? В Монако заметили его суперкар © fraza.com

Премьера «Бэтмена» ожидалась в России 2 марта. Главного героя картины играет Роберт Паттинсон, известный зрителям по роли вампира Эдварда в саге «Сумерки». В актерский состав картины также вошли Зои Кравиц, Пол Дано, Энди Серкис, Колин Фаррелл, Джеффри Райт и другие артисты.

Ранее стало известно, что в Москве отменили светскую премьеру нового «Бэтмена» режиссера Мэтта Ривза, которая должна была состояться в кинотеатре «Октябрь», однако причина не была названа.

Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

Народная милиция ДНР и ЛНР заявила о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.