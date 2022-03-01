Mastercard заявила, что заблокировала доступ нескольких финансовых институтов к платежной сети в результате распоряжений о санкциях против России. Об этом 28 февраля говорится на сайте компании

В Крыму прекратили выпуск карт Visa и MasterCard © РИА Новости, Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк отмечается в публикации.

Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

Народная милиция ДНР и ЛНР заявила о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.