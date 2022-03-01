Российская военная спецоперация является логичным завершением событий на Майдане 2014 года. Об этом заявил режиссер Игорь Лопатенок, передает 1 марта РИА Новости

Игорь Лопатенок: кто он © предоставлено режиссером Игорем Лопатёнком

По его словам, нынешней напряженности между Россией и Украиной можно было бы избежать.

«Но это сейчас происходит в Украине, и мы понимаем, что россияне не могут мириться с отсутствием гарантий безопасности на международном уровне, и особенно со стороны НАТО», — сказал он.

Лопатенок считает, что западные СМИ формируют представление о пришедших к власти на Украине в 2014 году как о борцах за свободу.

«Однако на деле все совсем по-другому. Эти люди, свергнувшие правительство в результате переворота 2014 года, не являются борцами за свободу, но представляют опасность для многих жителей страны. Они являются инструментами гражданской войны на Востоке Украины и сделали все, чтобы обвинить Россию, потому что единственное, что могло их остановить, — это Россия», — сказал он.

Лопатенок родился в Днепропетровске, в 2008 уехал в США, в 2014 году он снял фильм «Бойня на Майдане».

Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

Народная милиция ДНР и ЛНР заявила о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.