Президент Украины Владимир Зеленский в новом видеообращении, опубликованном в Telegram 1 марта, прокомментировал результаты переговоров российской и украинской делегаций, которые состоялись на территории Белоруссии

Мединский раскрыл итоги переговоров с Украиной © РИА Новости, Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Украина, в свою очередь, выдвинула встречные предложения для окончания операции в Донбассе.

«Некоторые сигналы мы получили», — отметил он.

Украинский лидер также оценил результаты переговоров с Россией и подчеркнул, что состоялся только их первый раунд. По его словам, Киев не получил нужного ему итога.

«Пока у нас нет такого результата, который мы хотели бы получить», — подчеркнул он.

Глава государства добавил, что когда делегация страны вернется в Киев, в стране проанализируют услышанное на переговорах. После этого станет понятно, как переходить ко второму раунду диалога.

Накануне завершились переговоры делегаций из России и Украины. Они состоялись в Гомельской области на белорусско-украинской границе. Встреча длилась около пяти часов. Российскую делегацию возглавлял помощник президента, бывший министр культуры Владимир Мединский.