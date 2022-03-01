Зеленский заявил, что на встрече Россия представила свою позицию.
Украина, в свою очередь, выдвинула встречные предложения для окончания операции в Донбассе.
«Некоторые сигналы мы получили», — отметил он.
Украинский лидер также оценил результаты переговоров с Россией и подчеркнул, что состоялся только их первый раунд. По его словам, Киев не получил нужного ему итога.
«Пока у нас нет такого результата, который мы хотели бы получить», — подчеркнул он.
Глава государства добавил, что когда делегация страны вернется в Киев, в стране проанализируют услышанное на переговорах. После этого станет понятно, как переходить ко второму раунду диалога.
Накануне завершились переговоры делегаций из России и Украины. Они состоялись в Гомельской области на белорусско-украинской границе. Встреча длилась около пяти часов. Российскую делегацию возглавлял помощник президента, бывший министр культуры Владимир Мединский.