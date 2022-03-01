США готовы к участию в дипломатических попытках урегулировать конфликт на Украине и поддерживают Киев на переговорах с Россией, хотя и сомневаются в эффективности диалога в разгар конфронтации. Об этом заявил официальный представитель госдепартамента Нед Прайс, передает 1 марта РИА Новости

США не будут менять уровень готовности ядерных сил © РИА Новости, Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанк

Прайс дал понять, что США находятся в тесном контакте с украинскими властями по поводу переговоров с РФ, которые прошли в Белоруссии, поддерживают их в попытке испробовать эту возможность, хотя и разделяют скепсис.

«Дипломатия под дулом пистолета, стволом пушки — это не настоящая дипломатия. Вряд ли она принесет результаты в разгар конфронтации», — сказал Прайс.

Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

Народная милиция ДНР и ЛНР заявила о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.