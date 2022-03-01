«Мы готовы и хотим, точно так же, как и наши украинские партнеры, европейские союзники, участвовать в реальной, субстантивной и настоящей дипломатии, чтобы посмотреть, можно ли найти выход из ненужного, жестокого конфликта», — сказал он на брифинге.
Прайс дал понять, что США находятся в тесном контакте с украинскими властями по поводу переговоров с РФ, которые прошли в Белоруссии, поддерживают их в попытке испробовать эту возможность, хотя и разделяют скепсис.
«Дипломатия под дулом пистолета, стволом пушки — это не настоящая дипломатия. Вряд ли она принесет результаты в разгар конфронтации», — сказал Прайс.
Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.
Народная милиция ДНР и ЛНР заявила о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.