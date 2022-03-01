Представитель Украины в Европейском союзе Всеволод Ченцов заявил, что заявку страны на вступление в ЕС зарегистрировали. Об этом Ченцов сообщил в своём Twitter 1 марта

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку страны на вступление в ЕС. Главы восьми стран выступили за скорейшее вступление Украины в Евросоюз © president.gov.ua

«Передал заявку Украины на членство в ЕС, подписанную президентом (Владимиром. — Прим. ред.) Зеленским, французскому постоянному представителю в ЕС Филиппу Леглиз-Коста… Заявку зарегистрировали. Процесс начался», — написал Ченцов.

В то же время, глава Еврокомиссии Жозеп Боррель заявил, что в повестке Евросоюза не стоит вопрос членства Украины в ЕС.

«В текущей повестке этого вопроса нет. Нам надо сосредоточиться сейчас на более практических вещах. Нам надо сформулировать ответ на ближайшие часы, а не годы», — сказал Боррель.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Он назвал ее целями демилитаризацию и денацификацию Украины и защиту жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду. В Министерстве обороны сообщили, что удары наносятся по военной инфраструктуре, мирному населению ничего не угрожает.