МИД Японии объявило о введении персональных санкций против президента России Владимира Путина и других первых лиц страны. Об этом сообщает РИА Новости 1 марта

Объявленные Японией санкции распространяются на президента РФ Владимира Путина, министра иностранных дел Сергея Лаврова и министра обороны Сергея Шойгу. В Совфеде прокомментировали санкции Запада против РФ © РИА Новости, Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Санкции также распространяются на зампредседателя Совета безопасности Дмитрия Медведева, начальника генштаба ВС РФ Валерия Герасимова и секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева. Их активы в Японии, в случае выявления, будут заморожены. О наличии таких активов не сообщается.

Также сообщается, что Япония вводит экспортные санкции, распространяющиеся на 49 компаний и организаций, в числе которых ФСБ и ГРУ РФ, "Сухой", "МиГ", Ростех и прочие.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Он назвал ее целями демилитаризацию и денацификацию Украины и защиту жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду. В Министерстве обороны сообщили, что удары наносятся по военной инфраструктуре, мирному населению ничего не угрожает.

В результате США, ЕС и Великобритания ввели санкции против ряда физических и юридических лиц, банков и различных секторов экономики РФ. Часть стран ЕС сообщили о решении закрыть воздушное пространство для бортов РФ. Россия зеркально ограничила использование своего воздушного пространства для авиакомпаний из 36 стран.