Законопроектом вносятся правки в федеральный закон «О ветеранах», согласно документу предлагается присвоить статус за «выполнение задач в ходе специальной военной операции на территории Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики».
Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.