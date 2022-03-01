В Минобороны предложили предоставить статус ветерана боевых действий военнослужащим, участвующим в спецоперации в Донбассе и на Украине. Документ опубликован 28 февраля на официальном портале проектов нормативных правовых актов

Законопроектом вносятся правки в федеральный закон «О ветеранах», согласно документу предлагается присвоить статус за «выполнение задач в ходе специальной военной операции на территории Украины, Донецкой Народной Республики ‎и Луганской Народной Республики». ВКС России уничтожили шесть колонн украинской бронетехники © Министерство обороны РФ / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанк

Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.