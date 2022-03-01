Президент Польши Анджей Дуда заявил, что главы восьми стран Евросоюза выступили за скорейшее вступление Украины в альянс, сообщает Газета.ru 28 февраля

По словам президента Польши, речь идет о Болгарии, Латвии, Литве, Польше, Словакии, Словении, Чехии и Эстонии. Украина подаёт заявку на вступление в Евросоюз © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

Главы этих стран выразили «глубокую уверенность в том, что Украина заслуживает немедленной перспективы вступления в ЕС», передаёт издание слова Дуды.

В то же время, глава Еврокомиссии Жозеп Боррель заявил, что в повестке Евросоюза не стоит вопрос членства Украины в ЕС.

«В текущей повестке этого вопроса нет. Нам надо сосредоточиться сейчас на более практических вещах. Нам надо сформулировать ответ на ближайшие часы, а не годы», — сказал Боррель.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Он назвал ее целями демилитаризацию и денацификацию Украины и защиту жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду. В Министерстве обороны сообщили, что удары наносятся по военной инфраструктуре, мирному населению ничего не угрожает.