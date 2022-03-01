Острых гуманитарных проблем на контролируемой Россией территории Украины нет, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя 28 февраля

По словам постпреда, ситуация на Украине вызывает серьёзную озабоченность у всех. Националисты на Украине используют мирных жителей как живой щит - Постпред РФ в ООН Небензя © REUTERS, Carlo Allegri

«Мы видим, что страдают простые люди, которые сегодня фактически оказались заложниками украинских радикалов и националистов, любой ценой цепляющихся за власть. Почему я так говорю? Дело в том, что на территориях, перешедших под контроль Вооруженных сил России, население не сталкивается с острыми гуманитарными проблемами», — заявил Небензя.

Дипломат добавил, что на подконтрольных России территориях системы жизнеобеспечения граждан функционируют в нормальном режиме, и местные органы власти исполняют свои полномочия.

«Острые проблемы сохраняются лишь в городах, в которых украинской властью был отдан преступный и безответственный приказ о раздаче оружия любому желающему, включая уголовников, специально для этого выпущенных из тюрем», — подчеркнул Небензя, добавив, что фиксируются многочисленные случаи грабежей, убийств и мародёрства.

Бессовестным дипломат назвал факт того, что эти преступления киевскими властями оправдываются "действиями российских диверсионных групп".

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Он назвал ее целями демилитаризацию и денацификацию Украины и защиту жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду. В Министерстве обороны сообщили, что удары наносятся по военной инфраструктуре, мирному населению ничего не угрожает.