Постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь назвал "окончательный" способ решения кризиса на Украине - им являются переговоры. Об этом Цзюнь заявил на полях ООН 28 февраля

«Самое главное пока — как можно скорее вернуться на трек дипломатических переговоров и политического урегулирования, способствовать деэскалации ситуации», — заявил постпред Китая. Ложь и правда об Украине. Совбез ООН соберет чрезвычайную сессию Генассамблеи ООН © REUTERS, Carlo Allegri

По словам дипломата, Китай поддерживает проведение прямых переговоров между Москвой и Киевом, что является "окончательным способом решения этого вопроса".

Цзюнь добавил, что любые действия Совета Безопасности ООН должны играть конструктивную роль, а не вести к дальнейшей эскалации.

В понедельник, 28 февраля, состоялась встреча делегаций России и Украины, касающаяся спецоперации РФ по демилитаризации и денацификации Украины. Встреча прошла на территории Белоруссии. Российскую делегацию возглавлял помощник президента РФ Владимир Мединский, украинскую — руководитель фракции «Слуга Народа» Давид Арахамия. По итогам пятичасовой встречи стороны, по словам Мединского, нашли точки соприкосновения и договорились продолжить переговоры.