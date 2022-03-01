«Самое главное пока — как можно скорее вернуться на трек дипломатических переговоров и политического урегулирования, способствовать деэскалации ситуации», — заявил постпред Китая.
По словам дипломата, Китай поддерживает проведение прямых переговоров между Москвой и Киевом, что является "окончательным способом решения этого вопроса".
Цзюнь добавил, что любые действия Совета Безопасности ООН должны играть конструктивную роль, а не вести к дальнейшей эскалации.
В понедельник, 28 февраля, состоялась встреча делегаций России и Украины, касающаяся спецоперации РФ по демилитаризации и денацификации Украины. Встреча прошла на территории Белоруссии. Российскую делегацию возглавлял помощник президента РФ Владимир Мединский, украинскую — руководитель фракции «Слуга Народа» Давид Арахамия. По итогам пятичасовой встречи стороны, по словам Мединского, нашли точки соприкосновения и договорились продолжить переговоры.