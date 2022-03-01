В основе будущего Украины будет лежать свобода её народа в определении своего будущего, говорится в заявлении, опубликованном 28 февраля на официальном сайте Российского исторического общества

На Украине сейчас правит агрессивная неонацистская диктатура, в основе её будущего развития должно лежать право украинского народа избавиться от идеологии ненависти и принимать решение о своей судьбе самостоятельно, сообщают в РИО. Неменский объяснил, почему денацификацию на Украине провести будет очень сложно © РИА Новости, Александр Мазуркевич / Перейти в фотобанк

«Решение о начале специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины, принятое президентом России Владимиром Путиным, — это ответственный и, к сожалению, безальтернативный шаг. Он обусловлен трагическими событиями на Донбассе, логикой обеспечения национальной безопасности и объективным, тщательным анализом исторических тенденций, которые развивались в последние тридцать лет», — сказано в заявлении.

Как это не раз случалось в истории России, судьба страны решается на берегах Днепра. Россия с 1991 года неоднократно призывала Запад оставить за Украиной право на нейтральный статус, однако к этому не прислушивались. Из "наскоро скроенной большевиками" бывшей советской республики стали делать плацдарм для наступления на Россию, подчеркнули в РИО.

Авторы заявления убеждены, что новым историческим фундаментом Украины будет свобода.

«В своем выступлении президент России упомянул об "историческом будущем", за которое сегодня идет борьба. Каким ему быть? На каком фундаменте его строить? Уверены, что этот фундамент — свобода. Право украинского народа свободно, без навязанной извне идеологии ненависти, принимать решение о своем будущем. О своей государственности. О том, как быть дальше, как заново налаживать жизнь на своей земле», — заявили в РИО.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Он назвал ее целями демилитаризацию и денацификацию Украины и защиту жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду. В Министерстве обороны сообщили, что удары наносятся по военной инфраструктуре, мирному населению ничего не угрожает.