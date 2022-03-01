Молдавия не будет вводить санкции против России наряду со странами Запада, заявил вице-премьер, глава МИД республики Николай Попеску 28 февраля в эфире телеканала TV8

Кишинёв не будет поддерживать санкции Запада против России из экономических соображений, заявил Попеску. УЕФА расторг сотрудничество с «Газпромом» © РИА Новости, Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

«Решение о введении санкций против России — это непростые решения, это очень сложные решения для более сильных и процветающих стран, чем Молдавия. С 2014 года после аннексии Крыма в Молдавии было принято решение не присоединять Молдавию к санкциям ЕС или США против России, мы поддерживаем эту линию», — сказал глава МИД республики.

Экономика Молдавии слишком зависима от экономики России, подчеркнул министр. Молдавия поддерживает диалог с Москвой в частности касательно граждан, не могущих вернуться на родину из-за ситуации на Украине.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Он назвал ее целями демилитаризацию и денацификацию Украины и защиту жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду. В Министерстве обороны сообщили, что удары наносятся по военной инфраструктуре, мирному населению ничего не угрожает.

В результате США, ЕС и Великобритания ввели санкции против ряда физических и юридических лиц, банков и различных секторов экономики РФ. Часть стран ЕС сообщили о решении закрыть воздушное пространство для бортов РФ. Россия зеркально ограничила использование своего воздушного пространства для авиакомпаний из 36 стран.