Губернаторы Курской и Пензенской областей сообщили о двух погибших в ходе спецоперации на Украине военнослужащих из этих регионов, передаёт агентство РБК 28 февраля

При исполнении воинского долга погибли уроженец Курской области сержант Андрей Ильин и житель Пензенской области рядовой Михаил Афанасов.

Ранее о погибшем в ходе спецоперации уроженце региона сообщил глава Дагестана Сергей Меликов: погиб офицер Нурмагомед Гаджимагомедов. О гибели уроженца Калмыкии, сержанта Константина Манджиева, написал в Instagram глава региона Бату Хасиков.

Ранее о погибших и раненых в ходе спецоперации на Украине сообщили в Минобороны РФ.

«К сожалению, есть погибшие и раненые наши товарищи. Но наши потери многократно меньше уничтоженных националистов. И потерь среди военнослужащих украинских вооруженных сил», — сказал представитель министерства генерал-майор Игорь Конашенков.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Он назвал ее целями демилитаризацию и денацификацию Украины и защиту жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду. В Министерстве обороны сообщили, что удары наносятся по военной инфраструктуре, мирному населению ничего не угрожает.