Президент Украины Владимир Зеленский призвал закрыть доступ России ко всем портам, каналам и аэропортам мира. Об этом он заявил в обращении к гражданам 28 февраля

«Нужно рассматривать полное закрытие неба для российских ракет, самолетов, вертолетов… Такой стране нужно закрыть вход во все порты, каналы, аэропорты мира. Такая страна не должна получать сотни миллиардов за экспорт энергоресурсов», — заявил Зеленский в обращении к украинцам. УЕФА расторг сотрудничество с «Газпромом» © РИА Новости, Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Он назвал ее целями демилитаризацию и денацификацию Украины и защиту жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду. В Министерстве обороны сообщили, что удары наносятся по военной инфраструктуре, мирному населению ничего не угрожает.

В результате США, ЕС и Великобритания ввели санкции против ряда физических и юридических лиц, банков и различных секторов экономики РФ. Часть стран ЕС сообщили о решении закрыть воздушное пространство для бортов РФ. Россия зеркально ограничила использование своего воздушного пространства для авиакомпаний из 36 стран.