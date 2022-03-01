Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) разрывает сотрудничество с российской компанией "Газпром", сообщается на официальном сайте УЕФА 28 февраля

УЕФА принял решение завершить сотрудничество с "Газпромом" во всех своих турнирах, сообщается на сайте организации. «Заморозили пустоту»: Кадыров едко высмеял антироссийские санкции Европы © РИА Новости, Саид Царнаев / Перейти в фотобанк

Решение вступает в силу незамедлительно и относится ко всем существующим соглашениям, в том числе в Лиге чемпионов УЕФА, турнирах для сборных и ЕВРО-2024, подчеркнули в УЕФА.

Ранее контракт с "Газпромом" расторг немецкий футбольный клуб "Шальке".

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Он назвал ее целями демилитаризацию и денацификацию Украины и защиту жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду. В Министерстве обороны сообщили, что удары наносятся по военной инфраструктуре, мирному населению ничего не угрожает.

В результате США, ЕС и Великобритания ввели санкции против ряда физических и юридических лиц, банков и различных секторов экономики РФ. Часть стран ЕС сообщили о решении закрыть воздушное пространство для бортов РФ. Россия зеркально ограничила использование своего воздушного пространства для авиакомпаний из 36 стран.