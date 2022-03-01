Британия опасается вводить запрет на вещание RT из-за возможных ответных действий России по BBC, заявила министр иностранных дел страны Лиз Трасс

Глава МИД Великобритании подчеркнула, что блокировка BBC в России является нежелательной. В Совфеде прокомментировали санкции Запада против РФ © РИА Новости, Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

«Мы смотрим, что можно сделать с RT, но реальность в том, что если мы запретим RT в Великобритании, то это вероятнее всего приведет к запрету телеканала Би-би-си в России, а мы хотим, чтобы население России узнавало правду о том, что делает Владимир Путин, поэтому мы должны быть острожными в этом вопросе», — заявила Трасс.

Таким образом министр ответила на жалобы британского парламентария касательно того, что RT до сих пор продолжает вещание в стране, несмотря на то, что часть стран Европы заблокировала телеканал и ресурсы Sputnik.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Он назвал ее целями демилитаризацию и денацификацию Украины и защиту жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду. В Министерстве обороны сообщили, что удары наносятся по военной инфраструктуре, мирному населению ничего не угрожает.

В результате США, ЕС и Великобритания ввели санкции против ряда физических и юридических лиц, банков и различных секторов экономики РФ. Часть стран ЕС сообщили о решении закрыть воздушное пространство для бортов РФ. Россия ограничила использование своего воздушного пространства для полетов лайнеров, связанных с Великобританией.