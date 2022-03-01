В Белом доме заявили, что США не видят причин повышать уровень готовности стратегических ядерных сил страны. Об этом сообщает агентство Рейтер 28 февраля

В США не собираются изменять уровень готовности ядерных сил в связи с особым режимом боевого дежурства стратегических сил России, заявили журналистам в Белом доме. «Не напугать». Военный эксперт о том, сколько Россия будет держать ядерные силы в боевой готовности © Sputnik / Sputnik / Перейти в фотобанк

«США не видят "причин для изменения" уровней готовности ядерных сил в настоящее время», — передаёт агентство Рейтер.

Ранее президент России Владимир Путин в воскресенье на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу и начальником генштаба Валерием Герасимовым приказал перевести силы сдерживания в особый режим несения боевого дежурства. Путин заявил, что высшие должностные лица ведущих стран НАТО допускают агрессивные высказывания в адрес России.

24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Он назвал ее целями демилитаризацию и денацификацию Украины и защиту жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду. В Министерстве обороны сообщили, что удары наносятся по военной инфраструктуре, мирному населению ничего не угрожает.