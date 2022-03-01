Сама украинская идентичность построена на крайне опасной праворадикальной идеологии "украинства", пропаганда которой велась вот уже 100 лет. Задача по её деконструкции поистине колоссальна, заявил в интервью Украина.ру политолог и историк Олег Неменский

Эксперт выразил сомнение, что российское общество представляет всю сущность предстоящей работы по денацификации Украины. Неменский о том, что упустила Россия в 2014-ом году © РИА Новости, Владимир Трефилов

«В нас еще преобладает вера, что возможно какое-то братско-славянское украинство, которое должно там победить, и с которым мы можем наладить отношения. Никакое братское украинство невозможно. В СССР этим пытались его сделать… Не случайно украинская Компартия прекрасно приняла в свои ряды представителей бандеровского движения, им пришлось только слегка скорректировать риторику», — сказал Неменский.

России предстоит объяснять украинцам, что они русские, а их идентичность, которую конструировали вот уже сотню лет, построена на преступной бандеровской идеологии, заявил собеседник издания.

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Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Он назвал ее целями демилитаризацию и денацификацию Украины и защиту жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду. В Министерстве обороны сообщили, что удары наносятся по военной инфраструктуре, мирному населению ничего не угрожает.