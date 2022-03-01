Сама украинская идентичность основана на "украинстве" - украинском нацизме. Преодолеть 100 лет пропаганды "украинства" будет крайне затруднительно. Об этом в интервью Украина.ру рассказал политолог и историк Олег Неменский

Денацификация на Украине — задача намного более сложная, чем денацификация Германии после Второй мировой войны, подчеркнул эксперт. Неменский о том, что упустила Россия в 2014-ом году © РИА Новости, Владимир Трефилов

«После войны немцам не приходилось объяснять, что они не немцы, а кто-то другой, потому что немецкая идентичность не была основана на нацизме. А украинская идентичность как раз основана на той идеологии, которую в России принято называть «украинским нацизмом» или «украинством». Это крайне правая идеология и она довольно страшна», — считает Неменский.

Массовой украинской идентичности не было до возникновения идеологии "украинства", и украинцам придётся вновь объяснять, что они русские. России предстоит огромный и очень сложный процесс, заключил политолог.

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Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Он назвал ее целями демилитаризацию и денацификацию Украины и защиту жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду. В Министерстве обороны сообщили, что удары наносятся по военной инфраструктуре, мирному населению ничего не угрожает.