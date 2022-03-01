Проблема в военной спецоперации России на Украине лежит в гуманитарной сфере. Русофобию в стране необходимо деконструировать, заявил в интервью Украина.ру политолог и историк Олег Неменский

«Фабрика русофобии» на Украине под воздействием российской спецоперации лишь укрепилась, считает Неменский. Неменский о том, что упустила Россия в 2014-ом году © РИА Новости, Владимир Трефилов

«Проблема в том, что те структуры идентичности, которые делают из граждан Украины русофобов, под воздействием военной операции только укрепляются, а не ломаются. Сейчас проблем еще больше, потому что за военной операцией должна следовать денацификация в гуманитарной сфере. Как ее проводить совершенно непонятно, это будет долгий масштабный процесс», — сказал эксперт.

Если бы Россия предприняла решительные меры по образованию Новороссии в 2014 году, этой проблемы бы не существовало, заключил политолог.

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Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Он назвал ее целями демилитаризацию и денацификацию Украины и защиту жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду. В Министерстве обороны сообщили, что удары наносятся по военной инфраструктуре, мирному населению ничего не угрожает.