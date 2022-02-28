Россией в 2014 году были упущены огромные возможности по установлению порядка на Украине, считает Неменский.
«Более того, в 2014 году можно было бы решить все вопросы без крупной военной операции просто через четкую позицию Кремля по утверждению проекта Новороссии, соответствующие сигналы, управленческо-экономическую поддержку Юго-Востока и высылку спецназа в помощь той элите, которая бы реализовывала этот проект», — сказал эксперт.
В таких условиях Киев бы никогда не начал войну в Донбассе и признал бы возвращение Крыма в состав России, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Он назвал ее целями демилитаризацию и денацификацию Украины и защиту жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду. В Министерстве обороны сообщили, что удары наносятся по военной инфраструктуре, мирному населению ничего не угрожает.