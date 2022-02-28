История Украины сложилась бы иначе, если бы в 2014 году Россия поддержала проект Новороссии. Об этом в интервью Украина.ру рассказал политолог и историк Олег Неменский

Россией в 2014 году были упущены огромные возможности по установлению порядка на Украине, считает Неменский. Не сейчас. Неменский сообщил, когда на самом деле надо договариваться с Украиной © РИА Новости, Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

«Более того, в 2014 году можно было бы решить все вопросы без крупной военной операции просто через четкую позицию Кремля по утверждению проекта Новороссии, соответствующие сигналы, управленческо-экономическую поддержку Юго-Востока и высылку спецназа в помощь той элите, которая бы реализовывала этот проект», — сказал эксперт.

В таких условиях Киев бы никогда не начал войну в Донбассе и признал бы возвращение Крыма в состав России, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Он назвал ее целями демилитаризацию и денацификацию Украины и защиту жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду. В Министерстве обороны сообщили, что удары наносятся по военной инфраструктуре, мирному населению ничего не угрожает.