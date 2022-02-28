Даже после военного поражения Украины Зеленский будет формально оставаться главой государства, подчеркнул эксперт.
«Зеленский формально контролирует абсолютно большую часть территории Украины. Более того, даже когда он будет контролировать меньшую ее часть, он все равно останется легитимно избранным президентом. Мы сами признавали его в этом статусе. Мы же не заявляли о непризнании выборов. Так что если вести переговоры с той стороной, то только с ним. Больше не с кем», — сказал Неменский.
В маловероятном случае государственного переворота на Украине решать вопросы надо будет с тем, кто захватит власть, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
В понедельник, 28 февраля, состоялась встреча делегаций России и Украины, касающаяся спецоперации РФ по демилитаризации и денацификации Украины. Встреча прошла на территории Белоруссии. Российскую делегацию возглавлял помощник президента РФ Владимир Мединский, украинскую — руководитель фракции «Слуга Народа» Давид Арахамия. По итогам пятичасовой встречи стороны, по словам Мединского, нашли точки соприкосновения и договорились продолжить переговоры.