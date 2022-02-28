Пока президент Украины Владимир Зеленский формально остаётся у власти, Россия будет вынуждена вести переговоры с ним. Об этом в интервью Украина.ру рассказал политолог и историк Олег Неменский

Даже после военного поражения Украины Зеленский будет формально оставаться главой государства, подчеркнул эксперт. Неменский о том когда и с кем надо вести переговоры о дальнейшей судьбе Украины © РИА Новости, Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

«Зеленский формально контролирует абсолютно большую часть территории Украины. Более того, даже когда он будет контролировать меньшую ее часть, он все равно останется легитимно избранным президентом. Мы сами признавали его в этом статусе. Мы же не заявляли о непризнании выборов. Так что если вести переговоры с той стороной, то только с ним. Больше не с кем», — сказал Неменский.

В маловероятном случае государственного переворота на Украине решать вопросы надо будет с тем, кто захватит власть, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

В понедельник, 28 февраля, состоялась встреча делегаций России и Украины, касающаяся спецоперации РФ по демилитаризации и денацификации Украины. Встреча прошла на территории Белоруссии. Российскую делегацию возглавлял помощник президента РФ Владимир Мединский, украинскую — руководитель фракции «Слуга Народа» Давид Арахамия. По итогам пятичасовой встречи стороны, по словам Мединского, нашли точки соприкосновения и договорились продолжить переговоры.