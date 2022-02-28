Цель участия украинской делегации в переговорах с Россией - лишь симуляция готовности к миру. Москва должна довести спецоперацию по демилитаризации Украины до логического конца, уверен политолог и историк Олег Неменский. Об этом он рассказал в интервью Украина.ру

Какое бы решение Россия не приняла в плане переговоров — оно будет обернуто враждебными силами в свою пользу, подчеркнул эксперт. Обещания без действий. Неменский не верит в результативность российско-украинских переговоров © РИА Новости, Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

«Поэтому задача России — добиваться выполнения поставленных целей. А в переговорах так или иначе надо участвовать, раз та сторона проявляет в этом заинтересованность. Но возлагать на эти переговоры большие надежды явно не стоит. До тех пор, пока не будет очевидно уже состоявшееся ее тотальное поражение Украины, договариваться с ней не стоит», — сказал Неменский.

Более того, даже после поражения Украины нужно будет договариваться не с ней, а с её западными сюзеренами, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

В понедельник, 28 февраля, состоялась встреча делегаций России и Украины, касающаяся спецоперации РФ по демилитаризации и денацификации Украины. Встреча прошла на территории Белоруссии. Российскую делегацию возглавлял помощник президента РФ Владимир Мединский, украинскую — руководитель фракции «Слуга Народа» Давид Арахамия. По итогам пятичасовой встречи стороны, по словам Мединского, нашли точки соприкосновения и договорились продолжить переговоры.