Как предложения России о переговорах с Украиной, так и возможный отказ от них оборачиваются антироссийскими силами в свою пользу, подчеркнул эксперт.
«У нас много проблем в плане информационной войны. Эта проблема как раз далеко не основная. Какое бы решение Россия не приняла, в информационной войне его всегда можно обернуть в свою пользу. Участвует в переговорах — значит слаба, не участвует — идет по трупам, не считаясь ни с чем, и отвергает протянутую ей руку мирных инициатив», — сказал Неменский.
По этой причине договариваться с киевскими властями нужно только после тотального военного поражения Украины, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
В понедельник, 28 февраля, состоялась встреча делегаций России и Украины, касающаяся спецоперации РФ по демилитаризации и денацификации Украины. Встреча прошла на территории Белоруссии. Российскую делегацию возглавлял помощник президента РФ Владимир Мединский, украинскую — руководитель фракции «Слуга Народа» Давид Арахамия. По итогам пятичасовой встречи стороны, по словам Мединского, нашли точки соприкосновения и договорились продолжить переговоры.