Россия оказалась неготовой к «героическому сопротивлению украинцев», и поэтому согласилась на переговоры. Такие тезисы - одна из многих проблем Москвы в информационной войне, рассказал в интервью Украина.ру политолог и историк Олег Неменский

Как предложения России о переговорах с Украиной, так и возможный отказ от них оборачиваются антироссийскими силами в свою пользу, подчеркнул эксперт. Неменский считает поведение украинской делегации на переговорах "фальшивой демонстрацией готовности к миру" © РИА Новости, Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

«У нас много проблем в плане информационной войны. Эта проблема как раз далеко не основная. Какое бы решение Россия не приняла, в информационной войне его всегда можно обернуть в свою пользу. Участвует в переговорах — значит слаба, не участвует — идет по трупам, не считаясь ни с чем, и отвергает протянутую ей руку мирных инициатив», — сказал Неменский.

По этой причине договариваться с киевскими властями нужно только после тотального военного поражения Украины, заключил собеседник издания.

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В понедельник, 28 февраля, состоялась встреча делегаций России и Украины, касающаяся спецоперации РФ по демилитаризации и денацификации Украины. Встреча прошла на территории Белоруссии. Российскую делегацию возглавлял помощник президента РФ Владимир Мединский, украинскую — руководитель фракции «Слуга Народа» Давид Арахамия. По итогам пятичасовой встречи стороны, по словам Мединского, нашли точки соприкосновения и договорились продолжить переговоры.