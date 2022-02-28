Переговорный процесс России и Украины нужен ради самого переговорного процесса, убеждён политолог и историк Олег Неменский. Об этом он рассказал в интервью Украина.ру

Задача украинской делегации на переговорах с Россией — позерская, и заключается в фальшивой демонстрации готовности к миру. Россия, в свою очередь, не могла отказаться от участия в переговорах по своим причинам, утверждает эксперт. Обещания без действий. Неменский не верит в результативность российско-украинских переговоров © РИА Новости, Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

«Это тот случай, когда переговоры нужны ради самих переговоров. Если Россия откажет Украине в этих переговорах, то весь мир будет упрекать ее в том, что она не захотела пойти на контакт с противоположной стороной и не дала ей возможности завершить конфликт миром», — сказал Неменский.

Россия должна участвовать в переговорах, но она не должна верить в то, что с представителями киевской власти сейчас можно о чем-либо договориться, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

В понедельник, 28 февраля, состоялась встреча делегаций России и Украины, касающаяся спецоперации РФ по демилитаризации и денацификации Украины. Встреча прошла на территории Белоруссии. Российскую делегацию возглавлял помощник президента РФ Владимир Мединский, украинскую — руководитель фракции «Слуга Народа» Давид Арахамия. По итогам пятичасовой встречи стороны, по словам Мединского, нашли точки соприкосновения и договорились продолжить переговоры.