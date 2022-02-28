Россия должна оставить ложные надежды на конструктивные переговоры с киевскими властями. Об этом в интервью Украина.ру рассказал политолог и историк Олег Неменский

Украинская сторона старается максимально затягивать время, уподобляя переговоры с Россией Минскому процессу, подчеркнул эксперт.

«Я совершенно не верю, что украинская сторона может пойти на конструктивные договоренности. Эти переговоры будут очень похожи на Минский процесс. Будут маленькие подвижки по каким-то непринципиальным вопросам, иногда могут звучать какие-то обещания, но никаких реальных действий не будет», — сказал Неменский.

Украинская делегация участвует в переговорах ради демонстрации участия, добавил собеседник издания. Россия и Украина друг друга услышали, надежда на успех есть. Чем завершились переговоры в Белоруссии © РИА Новости, Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

«Задача украинской делегации здесь позерская. Им надо продемонстрировать, что они ничем принципиально не поступаются, но открыты к мирным инициативам. Они ее и будут выполнять по мере возможностей. Их задача просто участвовать в переговорах, а не для того, чтобы добиться новой системы сосуществования», — заявил эксперт.

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В понедельник, 28 февраля, состоялась встреча делегаций России и Украины, касающаяся спецоперации РФ по демилитаризации и денацификации Украины. Встреча прошла на территории Белоруссии. Российскую делегацию возглавлял помощник президента РФ Владимир Мединский, украинскую — руководитель фракции «Слуга Народа» Давид Арахамия. По итогам пятичасовой встречи стороны, по словам Мединского, нашли точки соприкосновения и договорились продолжить переговоры.