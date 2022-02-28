Британский медиарегулятор Ofcom инициировал 15 расследований в отношении новостных программ RT, сообщили в ведомстве 28 февраля

В регуляторе отметили, что «наблюдают на RT увеличение числа требующих расследования программ». Минцифры стабилизирует работу IT-отрасли в условиях санкций © коллаж Украина.Ру

«Ofcom сегодня открыл 15 новых расследований в отношении надлежащей беспристрастности новостных программ на новостном канале RT», — говорится в сообщении регулятора.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обратился к медиарегулятору Ofcom, по закону не зависящему от политической власти, с требованием проверить деятельность RT, так как, по его мнению, материалы телеканала «наносят ущерб правде».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что заявления Джонсона «бесценны», так как доказывают факт давления на СМИ со стороны британского правительства.

Заместитель главного редактора RT Анна Белкина отметила, что за последние четыре года RT ни разу не нарушил правила вещания Ofcom, «чего нельзя сказать о многих других телеканалах в стране». Белкина заявила, что британские политики открыто вмешиваются в работу якобы независимых институтов страны.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Он назвал ее целями демилитаризацию и денацификацию Украины и защиту жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду. В Министерстве обороны сообщили, что удары наносятся по военной инфраструктуре, мирному населению ничего не угрожает.

В результате США, ЕС и Великобритания ввели санкции против ряда физических и юридических лиц, банков и различных секторов экономики РФ. Часть стран ЕС сообщили о решении закрыть воздушное пространство для бортов РФ. Россия ограничила использование своего воздушного пространства для полетов лайнеров, связанных с Великобританией.