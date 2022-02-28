Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России разработало ряд мер для стабилизации и развития отечественной IT-отрасли в условиях санкций. Об этом 28 февраля передаёт РИА Новости

Список мер, предпринимаемых министерством для защиты российской IT-отрасли, ранее был опубликован в Telegram-каналах. ВЦИОМ: Большинство россиян поддерживает спецоперацию на Украине © "Рейтинг"

«Минцифры подтверждает, что данные тезисы соответствуют нашим предложениям и были разработаны с учетом мнения IT-отрасли. После одобрения правительством предложения будут реализованы в кратчайшие сроки», — уточняется в сообщении.

В число мер, предпринимаемых отраслевым министерством, входят налоговые льготы для IT-компаний, получающих доходы от реализации, установки, тестирования и сопровождения партнерских российских IT-продуктов. Предлагается также освободить всех сотрудников сферы IT от уплаты НДФЛ на три года, а сами компании — от уплаты налога на прибыль и проверок.

Минцифры также предложило ввести для сотрудников IT-компаний льготную ипотеку со ставкой 5% на время работы, а также отсрочку от призыва на военную службу.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Он назвал ее целями демилитаризацию и денацификацию Украины и защиту жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду. В Министерстве обороны сообщили, что удары наносятся по военной инфраструктуре, мирному населению ничего не угрожает.

В результате США, ЕС и Великобритания ввели санкции против ряда физических и юридических лиц, банков и различных секторов экономики РФ. Часть стран ЕС сообщили о решении закрыть воздушное пространство для бортов РФ. Россия ограничила использование своего воздушного пространства для полетов лайнеров, связанных с Великобританией.