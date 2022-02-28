Согласно исследованию ВЦИОМ, 68% россиян скорее поддерживают спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Данные опубликованы 28 февраля на официальном сайте организации

Опрос 1600 россиян в возрасте от 18 лет проведён 25 и 27 февраля. Методом исследования является телефонное интервью по случайной выборке стационарных и мобильных номеров РФ. Наметили определенные решения: первые подробности переговоров РФ и Украины © Facebook, Посольство России в Беларуси

68% россиян ответили, что скорее поддерживают военную спецоперацию России на Украине, 22% скорее не поддерживают, 10% затруднились ответить.

Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.