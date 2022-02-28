Президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление Украины в Европейский союз. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Верховной Рады 28 февраля

«Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском союзе. Исторический момент», — говорится в сообщении. Мединский раскрыл итоги переговоров с Украиной © РИА Новости, Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Ранее глава Еврокомиссии Жозеп Боррель заявил, что в повестке Евросоюза не стоит вопрос членства Украины в ЕС.

«В текущей повестке этого вопроса нет. Нам надо сосредоточиться сейчас на более практических вещах. Нам надо сформулировать ответ на ближайшие часы, а не годы», — сказал Боррель.

Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.