Переговоры делегаций РФ и Украины начались днем на белорусско-украинской границе.
«Переговоры продолжаются, скоро должен начаться третий раунд», — написал Подоляк.
Кроме Подоляка, в украинскую делегацию входят глава фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия, министр обороны Украины Алексей Резников, первый заместитель главы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Андрей Костин, депутат Рады Рустем Умеров и заместитель министра иностранных дел Николай Точицкий.
Российскую делегацию возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский.
Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.