Переговоры делегаций России и Украины в Гомельской области Белоруссии продолжаются. Об этом 28 февраля в своих соцсетях написал советник главы Офиса президента Украины, участник переговоров Михаил Подоляк

Расчёт на испуг Кремля. Эксперты о российско-украинских переговорах © РИА Новости, Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

«Переговоры продолжаются, скоро должен начаться третий раунд», — написал Подоляк.

Кроме Подоляка, в украинскую делегацию входят глава фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия, министр обороны Украины Алексей Резников, первый заместитель главы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Андрей Костин, депутат Рады Рустем Умеров и заместитель министра иностранных дел Николай Точицкий.

Российскую делегацию возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский.

Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.