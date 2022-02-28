Международный олимпийский комитет (МОК) 28 февраля рекомендовал международным спортивным федерациям и организатором соревнований допускать спортсменов из РФ и Белоруссии только как нейтральных атлетов. Сообщение об этом опубликовано на сайте МОК

Переговоры на фоне боевых действий. Хроника событий на Украине по состоянию на 17:00 28 февраля © Facebook, Посольство России в Беларуси

Такое решение было принято из-за спецоперации России на Украине.

Ранее сообщалось, что Россию фактически хотят лишить возможности принимать участие в международных соревнованиях по футболу и хоккею. Западные государства отказываются играть против наших сборных, а РФ хотят исключить из Международной федерации хоккея. Несколько соревнований, в том числе финал Лиги чемпионов по футболу, который должен был пройти в Санкт-Петербурге, перенесены из России в другие страны.

Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.