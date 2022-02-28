МОК рекомендует допускать спортсменов из РФ и Белоруссии только как представителей федераций, а не государства, то есть без гимна и флага, как это было на последних Олимпийских играх в Пекине.
Такое решение было принято из-за спецоперации России на Украине.
Ранее сообщалось, что Россию фактически хотят лишить возможности принимать участие в международных соревнованиях по футболу и хоккею. Западные государства отказываются играть против наших сборных, а РФ хотят исключить из Международной федерации хоккея. Несколько соревнований, в том числе финал Лиги чемпионов по футболу, который должен был пройти в Санкт-Петербурге, перенесены из России в другие страны.
Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.