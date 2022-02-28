Вступление страны в Евросоюз, в частности Украины, потребовало бы больше времени и подготовки, чем несколько месяцев, сказала на пресс-конференции в Берлине министр иностранных дел ФРГ Аннелена Бербок, передает РИА Новости 28 февраля

Глава МИД ФРГ прокомментировала заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, что со временем Украина должна вступить в ЕС. Зеленский снова обратился с просьбой к ЕС © president.gov.ua

«Глава Еврокомиссии вчера подчеркнула, что вступление в ЕС не является чем-то, что можно осуществить за несколько месяцев. Это подразумевает интенсивные и глубокие трансформационные процессы», — отметила Бербок.

По ее словам, Германия понимает, что «многие люди на Украине хотят более тесных связей с ЕС», и «двери Евросоюза открыты».

Ранее Владимир Зеленский в ходе разговора с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем поднял вопрос о вступлении Украины в ЕС.

Затем в соцсетях он вновь обратился к членам ЕС с просьбой «безотлагательного присоединения Украины по новой, особой процедуре».