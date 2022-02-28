Глава МИД ФРГ прокомментировала заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, что со временем Украина должна вступить в ЕС.
«Глава Еврокомиссии вчера подчеркнула, что вступление в ЕС не является чем-то, что можно осуществить за несколько месяцев. Это подразумевает интенсивные и глубокие трансформационные процессы», — отметила Бербок.
По ее словам, Германия понимает, что «многие люди на Украине хотят более тесных связей с ЕС», и «двери Евросоюза открыты».
Ранее Владимир Зеленский в ходе разговора с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем поднял вопрос о вступлении Украины в ЕС.
Затем в соцсетях он вновь обратился к членам ЕС с просьбой «безотлагательного присоединения Украины по новой, особой процедуре».