Более ста российских писателей поставили свою подпись под обращением в поддержку спецоперации РФ по денацификации Украины. Документ опубликован на сайте «Литературной газеты»

Олег Матвейчев: Украина сдастся через 10 дней, переговоры для затяжки времени ей ничего не дадут © РИА Новости, Владимир Трефилов

«Стравливание славян между собой недопустимо. Мы, россияне, не хотим никого ни с кем стравливать! Русские не начинают войну. Русские обычно ее заканчивают. Специальная военная операция России направлена на то, чтобы в Европе установился мир, — считают российские писатели. — Мы любим украинский народ, поем украинские песни, смотрим украинское кино, молимся в одних и тех же храмах. У нас общие мысли, и острое желание вдохнуть, наконец, воздух уже близкой, общей для наших народов весны».

Авторы обращения задаются вопросом, так кто же хочет войны, русский народ или те, «кто ведет непрекращающуюся лингвистическую войну против русского языка, а также информационную войну против русского сознания».

«А чего хотим мы? Мы хотим, чтобы Украина была суверенной и дружественной, процветающей и свободной. Но не хотим, чтобы ею правили нацисты», — говорится в тексте.

Данное обращение подписали более ста писателей, поэтов, деятелей культуры. Среди них: Юрий Поляков, Вадим Степанцов, Лев Новоженов, Александр Сегень, Евгений Рейн, Сергей Лукьяненко, Андрей Кивинов и другие.

Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.