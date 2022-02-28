Киев обратился к российскому бизнесмену Роману Абрамовичу с просьбой помочь в переговорах с Россией, сообщил пресс-секретарь Абрамовича телеканалу Sky news 28 февраля

«Я могу подтвердить, что украинская сторона связалась с Романом Абрамовичем за поддержкой в достижении мирного урегулирования, и с тех пор он пытается помочь», — рассказал представитель бизнесмена.

СМИ сообщают, что Роман Абрамович по просьбе Украины прибыл на переговоры Киева с Москвой в Белоруссию. Переговоры о всеобщей передышке. Почему она нужна России и Украине © eer.ru

Ранее стартовали переговоры делегаций РФ и Украины на территории Гомельской области Белоруссии. Делегацию РФ возглавляет помощник президента Владимир Мединский.

Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.