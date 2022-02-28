Мэра города Южный Харьковской области Александра Брюханова, его заместителя и руководителя местного райотдела полиции задержали по обвинению в госизмене, заявил глава Харьковской облгосадминистрации Олег Синегубов в Telegram-канале

«Это для понимания тем, кто до сих пор не понял, что у нас война и позволяет себе переговоры с врагом! Мы не дадим сдавать ни одного сантиметра нашей земли. Это не просто слова. Военные надели предупреждают: задержкой они проявили лояльность. Цитата: "расстреливать будут на месте"», — написал Синегубов.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. Особый режим, арест мэра-«предателя», кризис в Волновахе. Хроника событий на Украине на 16:00 28 февраля © REUTERS, Umit Bektas

В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Украинских военных призвали сложить оружие и сдаваться.