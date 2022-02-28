Киев требует на переговорах вывода всех войск РФ, в том числе из Крыма и Донбасса, заявил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович. Его слова приводят украинские СМИ 28 февраля

Арестович заявил, что украинская делегация требует на переговорах выведения всех российских войск, в том числе из Крыма и Донбасса.

Позднее он опроверг эту информацию в комментарии УНИАН. Он заявил, что это не требование делегации Киева, а его личное мнение.

Делегации Украины и России проводят переговоры на территории Гомельской области Белоруссии. Начались переговоры между Россией и Украиной © РИА Новости, Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время, территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливать со стороны ВСУ, есть погибшие.