По словам представителя Казахстана, и русский, и украинский народы для республики — братские народы, и в Казахстане вызывают беспокойство человеческие потери.
«Со своей стороны готовы оказать всяческое содействие, чтобы использовались посреднические услуги. Мы готовы предоставить площадку для переговоров, если такое сочтут нужным обе стороны», — сказал Тлеуберди.
Однако договоренностей по этому вопросу пока нет, отметил он.
Ранее 28 февраля переговоры России и Украины стартовали в Гомельской области Белоруссии. Представители Киева заявили, что ключевой вопрос — вывод войск РФ и прекращение обстрелов.
Президент РФ Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.