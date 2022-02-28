Если Киев и Москва сочтут нужным, Казахстан готов предоставить площадку для переговоров. Об этом 28 февраля сказал министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди «на полях» сессии Совета ООН по правам человека, передает РИА Новости

По словам представителя Казахстана, и русский, и украинский народы для республики — братские народы, и в Казахстане вызывают беспокойство человеческие потери. Начались переговоры между Россией и Украиной © РИА Новости, Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

«Со своей стороны готовы оказать всяческое содействие, чтобы использовались посреднические услуги. Мы готовы предоставить площадку для переговоров, если такое сочтут нужным обе стороны», — сказал Тлеуберди.

Однако договоренностей по этому вопросу пока нет, отметил он.

Ранее 28 февраля переговоры России и Украины стартовали в Гомельской области Белоруссии. Представители Киева заявили, что ключевой вопрос — вывод войск РФ и прекращение обстрелов.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.