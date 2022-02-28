Газопровод «Газпрома» «Союз Восток» на территории Монголии для поставки газа из РФ в Китай перешел в стадию проектирования, сообщили 28 февраля в Telegram-канале компании

В ходе встречи главы компании «Газпром» Алексея Миллера и вице-премьера Монголии Сайнбуянгийна Амарсайхана компания специального назначения «Газопровод Союз Восток» и «Газпром проектирование» подписали договор на выполнение проектно-изыскательских работ. Экстремальный холод и триллион кубов газа для Китая: главное о газопроводе «Сила Сибири» © gazprom.ru

«Работа по проекту газопровода «Союз Восток» активно и успешно продвигается. Месяц назад были утверждены результаты технико-экономического обоснования, а сегодня подписан договор на проектирование. Это означает, что проект перешел в практическую стадию», — рассказал Миллер.

В январе 2022 года Газпром зарегистрировал в Монголии компанию специального назначения (Special Purpose Vehicle, SPV) «Газопровод Союз Восток».

«Союз Восток» станет продолжением магистрального газопровода «Сила Сибири — 2». Он позволит поставлять до 50 млрд кубометров российского газа в год в Китай.