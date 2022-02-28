Заместитель президента Российской академии образования, академик РАН, профессор, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко раскрыл печальные последствия, которые будут ожидать экологию Украины в случае применения ее армией боеприпасов, начиненных фосфором. Его слова прозвучали 28 февраля в ходе пресс-конференции в МИА «Россия сегодня»

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что в Киевской области в районе аэродрома Гостомель украинская армия начала применять боеприпасы, начиненные фосфором. Они запрещены международным правом. Как херсонцы готовятся встречать российскую армию - видео

«Фосфорные бомбы эти идиоты взрывают на территории Украины, а там остается все. Это даже не пустыня Сахара, там вообще ничего живого не остается, в Сахаре еще ящерицы бегают, а там ничего не остается», — сказал Онищенко.

Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.