Население Украины часто становится жертвой пропаганды националистов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 28 февраля, передает РИА Новости

По словам пресс-секретаря президента РФ, не только в Администрации президента РФ, а у большинства населения России есть друзья, родственники, близкие, которые живут на Украине, и «за них у всех болит сердце». Песков объяснил, почему делегацию РФ возглавил Мединский, а не Козак © РИА Новости, Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

«По своему опыту могу сказать, что даже те, кто сейчас сидят в подвалах зданий и так далее, они: а) очень часто действительно становятся заложниками этих самых военных националистических формирований, они действительно их используют как щит; б) они не знают реального положения дел; и с) они становятся жертвами украинских пропагандистов», — сказал Песков.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время, территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливать со стороны ВСУ, есть погибшие.