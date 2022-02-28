Генсек НАТО сообщил, что в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским выразил «высокую оценку смелости народа и вооруженных сил Украины». «Союзники по НАТО усиливают поддержку ракетами противовоздушной обороны, противотанковым вооружением, а также гуманитарную и финансовую помощь», — написал Столтенберг.
Ранее генеральный секретарь Альянса также анонсировал наращивание поставок НАТО Украине противотанковых и противовоздушных систем и боеприпасов.
Президент РФ Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.