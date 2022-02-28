Срочные дебаты Совета ООН по правам человека по ситуации на Украине пройдут в Женеве 3 марта. Об этом 28 февраля сообщили в пресс-службе СПЧ ООН

Украинская власть использует радикалов для «взбадривания населения» — СПЧ © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Ранее в понедельник Совет большинством голосов проголосовал за проведение подобных срочных дебатов. «За» проголосовало 29 государств, 13 воздержались, включая Казахстан, Намибию, Пакистан, Сенегал, Сомали, Судан, ОАЭ и Узбекистан. Против выступило пять стран, в том числе Россия, Куба и Венесуэла.

Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

Народная милиция ДНР и ЛНР заявила о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.