«Мы подходим к Мариуполю, скоро он может быть блокирован», — сказал Басурин.
Он обратился с призывом к военнослужащим украинской армии с призывом разоружать националистов и сохранить жизни населению.
Ранее в Народной милиции ДНР сообщили, что Мариуполь очень хорошо укреплен, в город стягиваются снятые с других участков подразделения, на месте орудуют неонацисты, которые не выпускают мирных жителей и используют их в качестве живого щита.
Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.