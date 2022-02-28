Силы ДНР подходят к Мариуполю, скоро город может быть заблокирован. Такое заявление сделал представитель Народной милиции Эдуард Басурин, передает 28 февраля РИА Новости

«Мы подходим к Мариуполю, скоро он может быть блокирован», — сказал Басурин.

Он обратился с призывом к военнослужащим украинской армии с призывом разоружать националистов и сохранить жизни населению.

Украинские войска заминировали большую часть Мариуполя и не выпускают жителей © REUTERS, Gleb Garanich

Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.