«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины — ред.) по направлению: 12:10 — н.п. Новотроицкое — н.п. Докучаевск: выпущено 2 мины калибром 120 мм», — сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.
Ранее 11 мин — четыре мины калибром 120 мм и семь мин калибром 82 мм — было выпущено ВСУ по поселку Гольмовский в ДНР.
Президент РФ Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.
Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время, территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливать со стороны ВСУ, есть погибшие.