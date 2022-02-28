Украинские военные выпустили мины калибром 122 мм по поселку Докучаевск в Донецкой Народной Республике, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в Telegram-канале

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины — ред.) по направлению: 12:10 — н.п. Новотроицкое — н.п. Докучаевск: выпущено 2 мины калибром 120 мм», — сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.

Ранее 11 мин — четыре мины калибром 120 мм и семь мин калибром 82 мм — было выпущено ВСУ по поселку Гольмовский в ДНР. В ЛНР сообщили о 595 обстрелах со стороны ВСУ за последние 9 дней © РИА Новости, Максим Захаров / Перейти в фотобанк

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время, территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливать со стороны ВСУ, есть погибшие.